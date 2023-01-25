В России выпущен 100-тысячный автомобиль Haval

Российский завод Haval выпустил 100-тысячный автомобиль с момента запуска производства в июне 2019 года. Юбилейным стал компактный кроссовер Haval Jolion в цвете «магматический красный» с полным приводом, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший с Минпромторгом России СПИК (специальный инвестиционный контракт) на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

Как заявил президент Haval в России Чжан Цзюньсюе, в первом полугодии 2023 года на российском рынке будет представлена новая модель Haval, однако подробностей о ней не раскрыл. Напомним, в настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области..

По итогам 2022 года в России было куплено 34128 автомобилей Haval, что на 7,1% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Haval на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Jolion с показателем 17447 автомобилей (+94,8%). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 7444 покупателя (-39,8%). Третий результат показал купе-кроссовер Haval F7x – 5305 купленных машины (-47,8%). Рамный внедорожник Haval H9 нашел 2174 владельца – на 31,7% меньше, чем годом ранее. Среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, который вышел на российский рынок в июне 2022-го, до конца года разошелся в количестве 1736 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval представила в России новую спецверсию автомобиля Dargo X с расширенным набором внедорожных характеристик. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года.

Сколько уже автомобилей Haval числится в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Haval