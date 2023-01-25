Chery Tiggo 4 PRO получил новую топ-версию Ultimate

Российские дилеры Chery начали продажи компактного кроссовера Tiggo 4 PRO в новой комплектации Ultimate. Стоимость модели в максимальном оснащении составляет 2 млн 499 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, топовая версия Ultimate отличается уникальными и новыми для Chery Tiggo 4 PRO опциями: 18-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, боковыми шторками безопасности, датчиком дождя и пакетом передовых систем помощи водителю ADAS. Кроме того, в оснащение комплектации Ultimate входят светодиодная оптика c датчиком света и функцией отсрочки выключения фар (Follow me home), зеркала с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, панорамный люк, задние датчики парковки в сочетании с системой кругового обзора 360° и др.

Chery Tiggo 4 PRO Ultimate предлагается c черным кожаным салоном, а внешний вид такого кроссовера отличают акцентные детали желтого цвета на бампере, боковых молдингах и колесных дисках. Автомобиль оснащается 1.5-литровым бензиновым турбированным двигателем (147 л.с.) в сочетании с вариатором CVT25.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 4 PRO появился на российском рынке в сентябре 2022-го и до конца года нашел 946 покупателей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max. В марте – апреле у дилеров появится новый гибридный кроссовер, который оборудован тремя двигателями – бензиновым и двумя электромоторами. Во второй половине 2023 года Chery намерена начать продажи нового седана Arrizo 8, который совсем недавно дебютировал на китайском рынке. Кроме того, Chery представит в нашей стране рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery