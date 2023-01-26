Hyundai представила кроссовер Kona нового поколения | АВТОСТАТ

Hyundai представила кроссовер Kona нового поколения

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Hyundai представила кроссовер Kona нового поколения

Компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Kona, который уже доступен в Южной Корее, а на других рынках появится весной 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль стал длиннее, шире и выше предшественника. Кроссовер имеет полностью новый дизайн кузова, выполненный в стиле минивэна Hyundai Staria, с характерными светящимися полосами в передней и задней частях кузова. Внешний декор у электромобиля, версий с двигателем внутреннего сгорания и «спортивной» модификации N Line отличается.

Hyundai представила кроссовер Kona нового поколения

Интерьер Hyundai Kona выполнен в стиле современных моделей марки с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, фоновой подсветкой салона и другими элементами. Переработана центральная консоль, на которой появились отсеки мелочей за счет переноса селектора трансмиссии на рулевую колонку. Расширилось базовое оснащение модели.

Hyundai представила кроссовер Kona нового поколения

Бензиновый кроссовер доступен с двумя моторами – 150-сильным 2-литровым атмосферным и 200-сильным 1,6-литровым турбированным – в сочетании с вариатором или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом.

Также предусмотрена 140-сильная гибридная версия со 105-сильным 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, 44-сильным электромотором и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Характеристики электрической версии Hyundai Kona будут раскрыты позже.

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Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыhyundai

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