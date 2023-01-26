Hyundai представила кроссовер Kona нового поколения

Компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Kona, который уже доступен в Южной Корее, а на других рынках появится весной 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль стал длиннее, шире и выше предшественника. Кроссовер имеет полностью новый дизайн кузова, выполненный в стиле минивэна Hyundai Staria, с характерными светящимися полосами в передней и задней частях кузова. Внешний декор у электромобиля, версий с двигателем внутреннего сгорания и «спортивной» модификации N Line отличается.