Chery назвала сроки появления новых моделей в России

Китайская компания Chery планирует в 2023 году обновить свой модельный ряд в России. Как рассказали порталу Autonews.ru в пресс-службе бренда, в марте – апреле у дилеров появится новый гибридный кроссовер, который оборудован тремя двигателями – бензиновым и двумя электромоторами. Ожидается, автомобиль сможет преодолевать расстояния более 75 км, используя исключительно энергию электромоторов, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 км.

Во второй половине 2023 года Chery намерена начать продажи нового седана серии Arizzo. При этом в компании не стали уточнять точное название модели, которая дебютирует на российском рынке. Возможно, речь идет о седане под названием Arrizo 8, который совсем недавно дебютировал на китайском рынке.

Кроме того, Chery представит в нашей стране рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8. Между тем, в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max.

По итогам 2022 года в России было куплено 39256 автомобилей Chery, что на 2% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране. Самой популярной моделью Chery на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 19292 автомобиля (+55,7%; с учетом Tiggo 7). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановил свой выбор 9039 покупателей (-52,9%). Третий результат показал Chery Tiggo 8 – 4044 купленных машины (-49,1%).

Сколько уже автомобилей Chery числится в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery