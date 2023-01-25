«Автотор» может начать выпуск кроссоверов BAIC Х3 и X35

Калининградский завод «Автотор» может наладить выпуск китайских кроссоверов BAIC Х3 и X35. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники, на сегодняшний день на предприятии организована тестовая сборка обеих моделей, а серийное производство BAIC Х3 и X35 стартует максимум через 4 - 5 месяцев.

Модель X3 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. Кроссовер X35 оснащается 150-сильным турбомотором. Оба автомобиля оснастят вариаторами. Привод предусмотрен только передний.

Напомним, ранее стало известно, что «Автотор» с большой долей вероятности может начать выпуск бюджетного седана Kaiyi Xuandu. Эту модель компания случайно «засветила» в одном из своих новостных сообщений, однако официально информацию не подтверждают.

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и в декабре 2022 года возобновил сборку автомобилей. По его словам, у «Автотора» есть возможности выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году. Названия новых партнеров предприятия не раскрываются, однако источники в отрасли говорят, что среди них – китайский государственный автоконцерн BAIC, а также подразделения Chery.

Кроме того, в 2023 году «Автотор» планирует начать выпуск электромобилей и батарей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

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Фото: BAIC