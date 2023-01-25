Fresh Auto отмечает 17-летие и готовит акции для клиентов

Компания Fresh Auto 25 января отмечает 17-летие с момента основания. Сегодня Fresh Auto является одним из лидеров автомобильного рынка России, сообщает пресс-служба дилера.

За лет 17 лет работы более 550 тыс. клиентов Fresh Auto воспользовались услугами по продаже и обслуживанию автомобилей. На сегодняшний день клиенты компании могут приобрести как авто с пробегом, так и новый автомобиль, воспользоваться технической диагностикой, юридической поддержкой, сервисным контрактом, аукционом, продажей онлайн с доставкой и авторскими продуктами Fresh Auto, созданными для клиентов.

Fresh Auto – единственный на рынке автомобильный маркетплейс, эксперты которого одинаково качественно продают не только свои, но и автомобили партнеров. Сегодня на сайте собранно более 15 тыс. проверенный автомобилей, о качестве экспертизы говорит и расширенный чек-лист диагностики: каждый автомобиль в компании проверяют по 250 параметрам.

«Сегодня во Fresh Auto мы развиваем много бизнесовых технологий, маркетинговых тем, являемся пионерами многих разных фичей, интересных идей. Кроме того, мы на рынке задаем очень много бенчмаркок, трендов, начиная от стандартов фото, которые мы делали первые на рынке, открытых диагностик, до стандарта продаж, показа диагностики на подъемнике. Сегодня это продленные гарантии, акции на трейд-ин, чтобы принимать больше машин, когда-то мы первыми привели на рынок процесс автокредитования авто с пробегом, не дожидаясь пока банки придут в пробег, а приходили к ним с предложениями сами», – рассказал СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

В честь своего 17-летия компания Fresh Auto приготовила для всех автомобилистов акции, которые стартуют с сегодняшнего дня. Первая – розыгрыш MacBook Air в специально разработанной компанией онлайн-игре, итоги которой будут подведены – 25 февраля 2023 года. Также с 25 по 31 января каждому покупателю автомобиля стоимостью от 1 млн рублей компания дарит скидку – 17 тыс. рублей по промокоду: «Fresh Auto 17». Кроме того, среди всех клиентов, которые оставили Fresh Auto поздравления с хэштегом #дрfreshauto при помощи рандомайзера будут разыграны 17 ценных для автомобилистов призов.