Дилеры рассказали, какие иномарки могут исчезнуть из продажи в 2023 году

Новые азиатские – японские, корейские – и европейские автомобили массового сегмента полностью не исчезнут с российского рынка: на них есть спрос, а у дилеров отработаны альтернативные каналы поставок. Тем не менее, острый дефицит на них сохранится, сообщили агентству «РИА Новости» опрошенные представители авторитейла.

«Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный», – рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отвечая на вопрос о массовых автобрендах, в частности, Renault, Kia, Hyundai и Toyota.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков также подтвердил, что тенденции к тому, что иномарки массового сегмента могут исчезнуть с рынка РФ, не наблюдается. В частности, по бренду Hyundai на складах еще находится достаточный запас всего модельного ряда, по разным моделям склад составляет 3-5 месяцев торговли. «По марке Kia запасы автомобилей также находятся в достаточном количестве, их хватит еще на 4-5 месяцев. Плюс АГ «АВИЛОН» везет по параллельному импорту 250 автомобилей данного бренда, которые будут уже в феврале», – уточнил он.

В свою очередь директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что складские запасы ранее официально поставленных автомобилей Hyundai и Kia заканчиваются. «Но ввиду большего производства в мире данных брендов присутствует возможность восполнения складов за счет альтернативных каналов поставок. Компания «Рольф» на сегодняшний день располагает более чем трехмесячным объемом продаж по обоим брендам. Уверен, что и в дальнейшем компания «Рольф» сможет всегда удовлетворить спрос клиента», – сообщил он.

Начиная с марта большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

Первым, напомним, «хлопнул дверью» американский General Motors, который, впрочем, и так присутствовал в нашей стране номинально, продавая лишь несколько премиальных моделей Chevrolet и Cadillac. А вот уход Renault прогремел как гром среди ясного неба, ведь французская компания не только имела собственное предприятие в Москве с высоким уровнем локализации производства, но и являлась крупнейшим акционером АВТОВАЗа. В результате российские активы Renault были переданы государству за символическую плату с возможностью их возвращения иностранному инвестору в течение 6 лет. По этой же схеме позже покинул нашу страну и японский Nissan, у которого был завод в Санкт-Петербурге.

А вот Mercedes-Benz, Mazda и Ford продали свои предприятия местным партнерам, которые намерены перезапустить их в следующем году. Закрыла свой российский завод и Toyota, однако покупателя на него пока не нашла. Крупнейший производитель иномарок – Hyundai – на сегодняшний день ограничился сокращением персонала своего предприятия в Санкт-Петербурге.

Как говорит председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, в результате санкций из 60 автомобильных брендов на российском рынке осталось только 14. Как следствие, после ухода многих зарубежных брендов рынок новых автомобилей в России сократится минимум на 1,1 млн сделок. По самым оптимистичным прогнозам, количество брендов в 2023 году может увеличиться за счет прихода иранского автопроизводителя (Iran Khodro), начала продаж автомобилей бренда «Москвич» и 2-3 китайских автопроизводителей. С учетом этого, количество представленных в России брендов вряд ли превысит 17-18.