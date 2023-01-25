ТОП-10 люксовых автомобилей, которые покупали россияне в 2022 году

Несмотря на прекращение официальных поставок в нашу страну роскошных машин, россияне все равно имели возможность их приобрести, хотя и в меньших объемах, чем в предыдущие годы. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* решили составить ТОП-10 новых автомобилей сегмента Luxury, которые пользовались наибольшею популярностью в 2022 году.
Как оказалось, среди них чаще всего жители РФ покупали кроссовер Maserati Levante – в прошлом году он разошелся тиражом в 75 единиц. Это составляет пятую часть всех купленных новых «люксов».
С заметным отставанием от лидера, на второй позиции рейтинга, расположился внедорожник Rolls-Royce Cullinan (58 шт.). Далее с одинаковым результатом идут Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost (по 33 шт.). Совсем немного от них отстают кроссовер Lamborghini Urus (32 шт.) и отечественный седан Aurus Senat (30 шт.).
Седьмую и восьмую строчки занимают две модели Bentley – внедорожник Bentayga (28 шт.) и седан Continental Flying Spur (28 и 23 шт. соответственно). А замыкают ТОП-10 два спорткара Ferrari – Roma и SF90 Stradale. Каждый из них был приобретен в количестве 13 экземпляров. Оставшиеся за пределами первой десятки модели были куплены в объемах, не превышающих 10 единиц.
Напомним, что в целом за 2022 год россияне стали обладателями 376 новых люксовых машин, что на 58% меньше, чем в 2021-м.
Другие итоги минувшего года обсудим на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: forauto.autostat.ru.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Maserati, Rolls-Royce, Aurus