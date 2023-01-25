ТОП-10 люксовых автомобилей, которые покупали россияне в 2022 году | АВТОСТАТ

ТОП-10 люксовых автомобилей, которые покупали россияне в 2022 году

0

ТОП-10 люксовых автомобилей, которые покупали россияне в 2022 году

Несмотря на прекращение официальных поставок в нашу страну роскошных машин, россияне все равно имели возможность их приобрести, хотя и в меньших объемах, чем в предыдущие годы. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* решили составить ТОП-10 новых автомобилей сегмента Luxury, которые пользовались наибольшею популярностью в 2022 году.

Как оказалось, среди них чаще всего жители РФ покупали кроссовер Maserati Levante – в прошлом году он разошелся тиражом в 75 единиц. Это составляет пятую часть всех купленных новых «люксов».

Rolls-Royce Cullinan

С заметным отставанием от лидера, на второй позиции рейтинга, расположился внедорожник Rolls-Royce Cullinan (58 шт.). Далее с одинаковым результатом идут Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost (по 33 шт.). Совсем немного от них отстают кроссовер Lamborghini Urus (32 шт.) и отечественный седан Aurus Senat (30 шт.).

Aurus Senat

Обзор рынка новых легковых автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Седьмую и восьмую строчки занимают две модели Bentley – внедорожник Bentayga (28 шт.) и седан Continental Flying Spur (28 и 23 шт. соответственно). А замыкают ТОП-10 два спорткара Ferrari – Roma и SF90 Stradale. Каждый из них был приобретен в количестве 13 экземпляров. Оставшиеся за пределами первой десятки модели были куплены в объемах, не превышающих 10 единиц.

Напомним, что в целом за 2022 год россияне стали обладателями 376 новых люксовых машин, что на 58% меньше, чем в 2021-м.

Другие итоги минувшего года обсудим на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: forauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Maserati, Rolls-Royce, Aurus

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажимодели-лидерылюксовые автомобилиmaseratimaserati levanterolls-roycerolls-royce cullinanrolls-royce ghostbentleybentley bentaygabentley flying spurbentley continentalaurusaurus senatlamborghinilamborghini urusferrari

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно