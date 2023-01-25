ТОП-10 люксовых автомобилей, которые покупали россияне в 2022 году

Несмотря на прекращение официальных поставок в нашу страну роскошных машин, россияне все равно имели возможность их приобрести, хотя и в меньших объемах, чем в предыдущие годы. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе данных АО «ППК»* решили составить ТОП-10 новых автомобилей сегмента Luxury, которые пользовались наибольшею популярностью в 2022 году. Как оказалось, среди них чаще всего жители РФ покупали кроссовер Maserati Levante – в прошлом году он разошелся тиражом в 75 единиц. Это составляет пятую часть всех купленных новых «люксов».

С заметным отставанием от лидера, на второй позиции рейтинга, расположился внедорожник Rolls-Royce Cullinan (58 шт.). Далее с одинаковым результатом идут Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost (по 33 шт.). Совсем немного от них отстают кроссовер Lamborghini Urus (32 шт.) и отечественный седан Aurus Senat (30 шт.).