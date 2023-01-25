«Москвич» выпустит две новые модели в 2023 году

Московский автозавод «Москвич» в 2023 году начнет производство двух новых моделей – «Москвич 5» и «Москвич 6». Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, модель «Москвич 5» будет представлять собой перелицованный лифтбек Sehol A5 Plus, а «Москвич 6» построят на базе кроссовера JAC S7. О том, какими двигателями будут оснащены новинки, не сообщается. Неизвестен также и планируемый объем производства этих моделей.

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Подробнее о перспективах автомобилей «Москвич» на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Москвич»