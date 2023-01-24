Рынок новых автомобилей в 2022 году вырос только на Чукотке

Среди всех российских регионов рост рынка новых легковых машин по итогам 2022 года отмечен только в одном – Чукотском АО. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

При этом вряд ли можно серьезно относиться к такому росту, поскольку объемы чукотского рынка очень малы. Так, за весь 2022 год здесь было куплено всего 72 автомобиля, что мало влияет на общую картину. К тому же речь идет о перевесе всего в 1 автомобиль (или +1,4% по сравнению с 2021 годом).

Во всех остальных субъектах РФ падение рынка новых легковых машин выразилось двузначными числами, в диапазоне от 40% до 70%. При этом сильнее всего авторынок сократился в Калининградской области (-69,5%).

Еще в 38 регионах падение оказалось глубже, чем в целом по стране (-58,7%). Среди таковых оказались Московская область и Санкт-Петербург (-62,2% и -60,6% соответственно), которые входят в тройку крупнейших авторынков в нашей стране. В лидирующей Москве ситуация выглядит немного «лучше» – здесь падение составило 55,8%.

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в целом ряде субъектов РФ содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ