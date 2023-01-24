В Санкт-Петербург приехали первые автомобили «Москвич»

В петербургский автоцентр «Петровский Руставели» поступили первые автомобили «Москвич 3». Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в Группе компаний «Петровский», добавив, что на новинку уже приняты первые заказы от клиентов. Дилерский центр предлагает автомобили с бензиновым двигателем, оснащенные механической коробкой передач и вариатором. Стоимость кроссовера «Москвич 3» с 1,5-литровым турбированным мотором (150 л.с.) составляет от 1 млн 970 тыс. рублей. Электромобили ожидаются в течение ближайших двух недель.
Дилерский центр «Петровский Руставели» – второй автоцентр Группы компаний «Петровский», являющийся официальным представителем марки «Москвич». Первый – «Петровский Белая Дача» – располагается в Москве.
ГК «Петровский» планирует продать в Петербурге до 700 автомобилей «Москвич» в 2023 году. По словам директора по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергея Новосельского, учитывая спрос и заинтересованность покупателей в данной модели, первая партия должна быть распродана уже до конца месяца. Что касается электромобилей, то, по расчетам ГК «Петровский», при наличии государственной субсидии они могут занять до 20% продаж модели «Москвич 3».
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Фото: ВК Электромобили Ру