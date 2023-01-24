В Санкт-Петербург приехали первые автомобили «Москвич»

В петербургский автоцентр «Петровский Руставели» поступили первые автомобили «Москвич 3». Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в Группе компаний «Петровский», добавив, что на новинку уже приняты первые заказы от клиентов. Дилерский центр предлагает автомобили с бензиновым двигателем, оснащенные механической коробкой передач и вариатором. Стоимость кроссовера «Москвич 3» с 1,5-литровым турбированным мотором (150 л.с.) составляет от 1 млн 970 тыс. рублей. Электромобили ожидаются в течение ближайших двух недель.

Дилерский центр «Петровский Руставели» – второй автоцентр Группы компаний «Петровский», являющийся официальным представителем марки «Москвич». Первый – «Петровский Белая Дача» – располагается в Москве.