Пикап LADA Niva Legend получил версию с увеличенной грузоподъемностью

АВТОВАЗ начал продажи модернизированных коммерческих пикапов на базе LADA Niva Legend, выпускаемых дочерней компанией АО «ПСА ВИС-АВТО». Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью – 800 кг – обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, увеличение грузоподъемности произведено благодаря опыту эксплуатации специальных модификаций пикапов для пожарных и спасателей. Эти автомобили постоянно работают с нагрузкой в 80 – 100%, поэтому для пикапов на базе LADA Niva Legend было проведено усиление кузова, доработана конструкция соединения кабины с полурамой.

На сегодня в гамме пикапов на базе LADA Niva Legend присутствуют как 2-местные, так и 5-местные пикапы, автомобили со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, версии для грунтовых дорог – более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 куб. м и грузоподъемностью от 640 до 800 кг. Стоимость базового коммерческого пикапа LADA Niva Legend составляет от 1 млн 153 тыс. 400 рублей.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», нижегородская компания «Промтех» представила минивэн Niva Kub. Он создан на базе трехдверного внедорожника LADA Niva Legend, сохранив его основные достоинства – дорожный просвет 240 мм, полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач. А вот двигатель для длинного и тяжелого «каблучка» планируется доработать, увеличив рабочий объем до 1,8 л, а мощность – до 106 л.с. Задняя часть кузова Niva Kub оригинальная и изготовлена из пластика. Что касается изменений в салоне, справа от водителя установлена двухместное кресло, на втором и третьем рядах – по трехместному дивану с выдвижными подголовниками. При этом место стеклоподъемников заняли сдвижные форточки. Среди опций комфорта стоит отметить двухконтурные кондиционер и отопитель, а также пневмоподвеска. Поскольку колесная база минивэна растянута до 3050 мм, пришлось менять кардан и выпускную систему.

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Фото: АВТОВАЗ