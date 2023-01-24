Кроссовер Toyota Raize предлагается для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления и продаже нового кроссовера Toyota Raize, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 2,7 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1-литровый 3-цилиндровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л.с. (140 Нм), который работает в сочетании с вариатором D-CVT с механическим редуктором. Привод – передний, или полный посредством электромагнитной муфты. Система Dynamic Torque Control перебрасывает крутящий момент между колесами, притормаживая одно или несколько в зависимости от сцепления с дорогой.

Длина, ширина, высота Toyota Raize составляют 3995, 1695 и 1620 мм соответственно, колесная база равна 2525 мм. Модель базируется на глобальной платформе DNGA. Передняя подвеска – типа McPherson, сзади – полузависимая балка.

В салоне Raize приборная панель – с ЖК-дисплеем, где информация отображается в одной из четырех предустановленных схем на выбор. Объем багажника составляет 369 л.