Кроссовер Toyota Raize предлагается для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления и продаже нового кроссовера Toyota Raize, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 2,7 млн рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлен 1-литровый 3-цилиндровый турбомотор 1KR-VET мощностью 98 л.с. (140 Нм), который работает в сочетании с вариатором D-CVT с механическим редуктором. Привод – передний, или полный посредством электромагнитной муфты. Система Dynamic Torque Control перебрасывает крутящий момент между колесами, притормаживая одно или несколько в зависимости от сцепления с дорогой.
Длина, ширина, высота Toyota Raize составляют 3995, 1695 и 1620 мм соответственно, колесная база равна 2525 мм. Модель базируется на глобальной платформе DNGA. Передняя подвеска – типа McPherson, сзади – полузависимая балка.
В салоне Raize приборная панель – с ЖК-дисплеем, где информация отображается в одной из четырех предустановленных схем на выбор. Объем багажника составляет 369 л.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый хэтчбек Toyota Wigo (модель также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla), который в нашей стране официально не представлен. Стоимость модели составляет 1,5 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: Toyota