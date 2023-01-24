Рынок новых люксовых автомобилей в 2022 году снизился на 58%

В 2022 году жители России приобрели всего 376 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 57,6% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Напомним, что с весны 2022 года официальные поставки в нашу страну практически всех роскошных машин находились под запретом. С другой стороны, есть возможность привозить их в Россию с использованием механизма параллельного импорта.

Из категории люксовых больше всего за прошлый год в нашей стране было куплено новых автомобилей бренда Rolls-Royce – 104 экземпляра, что составляет более четверти от общего количества. В сравнении с 2021 годом его объемы упали на 60%. На второе место вышла марка Bentley (84 шт.; -74%), а на третьем оказалась Maserati (76 шт.; в 15 раз), которая, напротив, резко нарастила свои показатели. Кроме того, россияне в 2022 году приобрели 40 новых автомобилей Lamborghini (-77%), 36 – Ferrari (-35%), 31 – Aurus (+41%) и 5 – Aston Martin (-89%).

70% всех покупок роскошных машин пришлось на Москву (264 шт.). Еще более 10% от общего количества было куплено в Московской области (40 шт.). А вместе с Санкт-Петербургом (18 шт.) суммарно на эти три столичных региона пришлось более 85% рынка новых «люксов». Из остальных субъектов лидирует Краснодарский край, где в 2022 году было приобретено 11 люксовых автомобилей. В ТОП-5 по объемам купленной «автороскоши» вошла также Свердловская область (8 шт.). Еще в 24 регионах было приобретено от 1 до 3 таких машин.

Другие итоги 2022 года обсудим на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: forauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВИЛОН