Кроссовер Volkswagen Atlas стал доступен в России за 3,8 млн рублей

На российском авторынке стал доступен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Atlas американской сборки, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 3,79 млн рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 235 л.с. (350 Нм), который работает в сочетвнии с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В оснащение Volkswagen Atlas входят бесключевой доступ, система переключения режимов движения, камера заднего вида, антипробуксовочная система, а также ассистенты помощи водителю при спуске с горы и старте на подъеме.

По габаритам Volkswagen Atlas можно сравнить с китайским внедорожником EXEED VX: 5097х1990х1780 мм против 4970х1940х1788 мм. Размер колесной базы Volkswagen Atlas составляет 2980 мм, EXEED VX – 2900 мм.