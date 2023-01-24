Кроссовер Volkswagen Atlas стал доступен в России за 3,8 млн рублей | АВТОСТАТ

Кроссовер Volkswagen Atlas стал доступен в России за 3,8 млн рублей

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Кроссовер Volkswagen Atlas стал доступен в России за 3,8 млн рублей

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На российском авторынке стал доступен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Atlas американской сборки, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 3,79 млн рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 235 л.с. (350 Нм), который работает в сочетвнии с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В оснащение Volkswagen Atlas входят бесключевой доступ, система переключения режимов движения, камера заднего вида, антипробуксовочная система, а также ассистенты помощи водителю при спуске с горы и старте на подъеме.

По габаритам Volkswagen Atlas можно сравнить с китайским внедорожником EXEED VX: 5097х1990х1780 мм против 4970х1940х1788 мм. Размер колесной базы Volkswagen Atlas составляет 2980 мм, EXEED VX – 2900 мм.

Кроссовер Volkswagen Atlas стал доступен в России за 3,8 млн рублей

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Volkswagen Tharu, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель могут доходить до 3 млн рублей.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АвтоБерг Volkswagen Минеральные Воды

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортsuvкроссоверыпараллельный импортvolkswagenvolkswagen atlas

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