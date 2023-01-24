Aurus в 2022 году занял более 8% рынка новых люксовых автомобилей в России

По итогам 2022 года в России был куплен 31 автомобиль марки Aurus. Это составляет 8,2% от всего рынка новых люксовых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Что касается региональной структуры, то больше всего новых автомобилей Aurus приобрели в Москве (23 шт.) и Московской области (5 шт.). Сюда же вошли Санкт-Петербург, Курганская область и Краснодарский край, где было куплено по одному «Аурусу».

Также стоит отметить, что владельцами 21 автомобиля марки Aurus в минувшем году стали юридические лица. Соответственно остальные 10 были оформлены на физических лиц.

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг.

О том, какие компании являются дилерами Aurus, читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Aurus