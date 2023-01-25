В России продан первый электрокар Skywell ET5

Новый китайский электрокроссовер Skywell ET5 нашел первого покупателя в России. Ключи от синего автомобиля в комплектации Luxury вручили клиенту дилерского центра «Skywell Авангард» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Skywell Россия.

Напомним, среднеразмерный электрокроссовер Skywell ET5 доступен в двух комплектациях – Comfort и Luxury – стоимостью 4 млн 480 тыс. рублей и 4 млн 980 тыс. рублей соответственно. Полностью электрический кроссовер Skywell ET5 оснащен двигателем мощностью 204 л.с. и обладает запасом хода более 500 км. С помощью быстрой зарядки батарея электромобиля заряжается до 80% за 30 минут. Skywell ET5 имеет сверхдлинную колесную базу в 2800 мм.

В зависимости от комплектации в автомобиле могут быть доступны панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций для безопасного и комфортного управления. В комплектации Luxury автомобиль оснащен запатентованными полностью раскладывающимися сиденьями для здорового сна. В режиме «кемпинг» ET5 обеспечит владельца электричеством 220V.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Skywell