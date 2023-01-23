Более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 47007 автомобилей Toyota Camry, Corolla, Hiace, LC 300, LC Prado, а также Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

Причина отзыва: на машинах, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, сообщает пресс-служба Росстандарта. Кроме того, на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении машины могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях. На всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

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Фото: Toyota