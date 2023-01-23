Число дилеров китайских марок в России за год выросло почти в 1,5 раза

На территории РФ насчитывается более 1 тысячи дилеров китайских брендов – почти в 1,5 раза больше, чем год назад. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного мониторинга* дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Так, на середину января 2023 года общее количество официальных дилеров китайских марок в России составило 1053. Учитывая то, что в январе 2022-го этот показатель был равен 723, получается, что за год он вырос на 330, или на 46%. Таким образом, сегодня больше всего дилеров в нашей стране у «китайцев».

Лидировавшие ранее европейские бренды сейчас в общей сложности имеют 721 дилера – на 163 меньше, чем годом ранее. Интересы японских брендов в РФ представляют 518 компаний (-145 дилеров в 2022 году), российских – 452 (+34), корейских – 396 (-3), американских – 24 (-109). При этом многие из «выбывших» дилеров перешли в разряд сервисных партнеров.

Всего же, по данным мониторинга агентства «АВТОСТАТ», на середину января 2023 года в России числится 3164 автодилера. И это на 56 меньше, чем год назад (3220 – в январе 2022-го).