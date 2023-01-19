Geely выпустит более десяти новых моделей в 2023 году

Китайский автоконцерн Geely Group выпустит более десяти новых моделей в 2023 году, а планируемый объем продаж по итогам года должен превысить 1,65 млн автомобилей.

Как пишет «Российская газета», речь идет не только о моделях Geely. В группу входит множество суббрендов: Lynk & Co, Zeekr, Geometry, Smart, Livan и другие.

Что касается непосредственно Geely, то в 2023 году марка выпустит седан Emgrand L с гибридной установкой Hi·P, кроссовер FX12, который может быть купеобразной версией Boyue L (Atlas), а также кроссовер G426, недавно рассекреченный сертификационным органом КНР на фотографиях.

Марка Lynk & Co помимо модернизации уже имеющихся моделей представит две новинки: среднеразмерные седан и кроссовер, которые построены на модульной платформе CMA разработки Geely-Volvo.

У Zeekr есть планы по выпуску в первой половине 2023 года электрического компактного SUV, во второй половине 2023-го линейка бренда пополнится еще одной компактной электрической моделью.

Smart выпустит кроссовер Elf #3, ситикар Panda примерит шильдик бренда Geometry, а под маркой Livan, появившейся после реорганизации бизнеса Lifan летом 2022 года и метящей в Россию, выпустят кроссовер Livan 7.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2023 года у российских дилеров ожидается новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L. Кроме того, в нашей стране планируется представить среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.

По итогам 2022 года в России было куплено 26694 автомобиля Geely, что на 8,4% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Geely на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Coolray с показателем 12999 автомобилей (+16,9%).

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn