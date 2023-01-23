В третью неделю января россияне чаще всего покупали отечественные автомобили

Если в первую и вторую недели января жители нашей страны наибольшие предпочтения отдавали автомобилям китайских марок, то по итогам третьей недели самыми популярными стали отечественные машины.

Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, за период с 16 по 22 января 2023 года в России было куплено 4976 новых легковых автомобилей отечественных брендов. В свою очередь, «китайцы» разошлись тиражом в 3926 единиц. Отметку в тысячу экземпляров преодолели и «корейцы» (1007 шт.).

В марочном рейтинге третьей недели января особых изменений не произошло. Лидирует отечественная LADA с долей чуть более 40%. За ней следуют китайские Chery (11,3%), Geely (8,1%) и Haval (7,7%). Замыкает ТОП-5 корейская Kia, доля которой составила почти 5%.