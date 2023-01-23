В третью неделю января россияне чаще всего покупали отечественные автомобили

Если в первую и вторую недели января жители нашей страны наибольшие предпочтения отдавали автомобилям китайских марок, то по итогам третьей недели самыми популярными стали отечественные машины.
Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, за период с 16 по 22 января 2023 года в России было куплено 4976 новых легковых автомобилей отечественных брендов. В свою очередь, «китайцы» разошлись тиражом в 3926 единиц. Отметку в тысячу экземпляров преодолели и «корейцы» (1007 шт.).
В марочном рейтинге третьей недели января особых изменений не произошло. Лидирует отечественная LADA с долей чуть более 40%. За ней следуют китайские Chery (11,3%), Geely (8,1%) и Haval (7,7%). Замыкает ТОП-5 корейская Kia, доля которой составила почти 5%.
Среди моделей первые три позиции занимают представители LADA – семейство Granta (3156 шт.), а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend (827 и 552 шт. соответственно). В пятерку лидеров по итогам третьей неделя января попали еще кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO (544 шт.) и Geely Coolray (528 шт.). Показатели других автомобилей составили менее 500 единиц.
Всего же за период с 16 по 22 января жители РФ приобрели 11 785 новых легковых машин. Это на 23% больше, чем неделей ранее. Более детально дальнейшее развитие российского рынка обсудим в ходе форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Подробности и регистрация – здесь.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ