В России начались продажи городской версии «ГАЗели NN», которая получила односкатную ошиновку. В 7-местном исполнении такой цельнометаллический фургон стоит около 3 млн рублей, пишет портал Quto.ru.

Напомним, до этого «ГАЗель NN» оснащалась только двускатными ведущими мостами, на которые попарно устанавливаются четыре колеса. Однако после того, как Горьковский автозавод начал производство «Соболя NN», односкатная ошиновка появилась и «ГАЗели NN».

Для некоторых задач наличие лишь одного ската оказывается предпочтительнее: в частности, когда автомобиль чаще возит легкие грузы внутри города. Односкатная машина лучше маневрирует, расходует меньше топлива, к тому же позволяет экономить на шиномонтаже. Кроме того, из-за меньшей ширины колесных арок увеличивается полезный объем кузова.

От родственного «Соболя NN» односкатная «ГАЗель NN» отличается удлиненным задним свесом, а также навеской задних дверей: они могут распахиваться на 270 градусов вместо 180. В остальном модели идентичны: они оснащаются 150-сильными дизельными двигателями Cummins и 6-ступенчатыми механическими коробками передач. Со временем моторную гамму односкатного фургона «ГАЗель NN» должны пополнить бензиновый и битопливный варианты.

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Фото: ГАЗ