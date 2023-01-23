Новый хэтчбек Toyota Wigo появился в России

На российском авторынке появился новый хэтчбек Toyota Wigo (модель также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla), который в нашей стране официально не представлен. Стоимость модели составляет 1,5 млн рублей, пишет «Российская газета».
В оснащение Toyota Wigo входят подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо, литые легкосплавные диски. Под капотом автомобиля установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л (88 л.с.), который работает в сочетании с четырехступенчатым «автоматом». При этом существует еще версия с трехцилиндровым мотором 1 л (67 л.с.).
Напомним, в 2022 году модель пережила второй рестайлинг, который принес ей новые бамперы, другие противотуманные фары, иную графику задних фонарей и более крупные зеркала заднего вида. В салоне были изменены оформление и дефлекторы вентиляции. Блок управления климат-контролем получил кнопки и аккуратный монохромный экран. Обновилась и мультимедийная система, которая получила новые функции.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились предложения о продаже кроссовера Toyota Venza, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели может доходить до 5,4 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
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Фото: Toyota