Новый хэтчбек Toyota Wigo появился в России

На российском авторынке появился новый хэтчбек Toyota Wigo (модель также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla), который в нашей стране официально не представлен. Стоимость модели составляет 1,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

В оснащение Toyota Wigo входят подогрев сидений, кондиционер, камера заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо, литые легкосплавные диски. Под капотом автомобиля установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л (88 л.с.), который работает в сочетании с четырехступенчатым «автоматом». При этом существует еще версия с трехцилиндровым мотором 1 л (67 л.с.).

Напомним, в 2022 году модель пережила второй рестайлинг, который принес ей новые бамперы, другие противотуманные фары, иную графику задних фонарей и более крупные зеркала заднего вида. В салоне были изменены оформление и дефлекторы вентиляции. Блок управления климат-контролем получил кнопки и аккуратный монохромный экран. Обновилась и мультимедийная система, которая получила новые функции.