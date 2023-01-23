Почти 200 тысяч подержанных автомобилей ввезено через Владивосток в 2022 году

Более 197 тыс. автомобилей с пробегом оформили владивостокские таможенники в 2022 году, что на 72% больше по сравнению с предыдущим годом. Резкий скачок спроса произошел в июне 2022 года – тогда через Владивостокскую таможню было ввезено 15 тыс. автомобилей. С каждым месяцем их количество увеличивалось и достигло пикового значения в ноябре – 28 тыс. машин, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.

Как отмечается, основной объем ввезенных автомобилей с пробегом занимает японский автопром – Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, меньшее количество составляют автомобили из Южной Кореи такие, как Hyundai и Kia.

По словам генерального директора автомобильного маркетплеса Fresh Auto Дениса Мигаля, японские автомобили традиционно имеют высокую ликвидность, а значит, впоследствии их можно продать даже выгоднее, чем они приобретались изначально. Еще один плюс японских машин – на сегодняшний день их проще и выгоднее ввезти в Россию, чем автомобили из Европы. В связи с этим в прошлом году спрос на праворульные «японки» вырос на 30 – 40%.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка в 2022 году составил 4 млн 864,7 тыс. легковых машин – на 18,8% ниже уровня годичной давности. При этом безусловное лидерство среди иномарок сохраняет японская Toyota, результат которой составил 542,2 тыс. штук (-17,3%). Более подробная информация об этом содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ