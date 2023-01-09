Новый кроссовер Samsung QM6 появился у дилеров

Российские дилеры начали продажи нового корейского кроссовера Samsung QM6, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 3,6 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Для заказа доступны модификации с 2-литровым турбодизельным мотором мощностью 177 л.с. в сочетании с вариатором Xtronic и полным приводом.

Кроссовер Samsung QM6 уже в базовой комплектации оснащен светодиодными фарами, задними поворотниками с эффектом «бегущей строки», парктрониками, климат-контролем, медиасистемой, легкосплавными колесными дисками.

Samsung QM6 построен на платформе CMF-CD, которая лежит в основе модели Nissan X-Trail. Внешне модель похожа на «паркетник» Renault Koleos, который продавался на российском рынке с 2017 по 2020 год. Длина корейской машины составляет 4675 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1 680 мм. Дорожный просвет достигает 210 мм.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Samsung