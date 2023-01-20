Новый кроссовер JAC JS6 появился у дилеров

В России начались «живые» продажи нового кроссовера JAC JS6, премьера которого состоялась в начале декабря 2022-го. Об этом узнали «Автоновости дня», обнаружив на классифайдах сразу несколько объявлений о его продаже, опубликованных дилерами из разных городов нашей страны.

Практически все автомобили представлены в топовой комплектации Luxury, «прайсовая» стоимость которой составляет 2 млн 799 тыс. рублей. При этом ряд из них выставлен за 2 млн 815 тыс. рублей (без учета выгод за кредит и трейд-ин), а некоторые оценили на 200 тысяч дороже объявленной дистрибьютором цены – в 2 млн 999 тыс. рублей. Единственный обнаруженный на классифайдах автомобиль в базовой версии Comfort предлагается за 2 млн 599 тыс. рублей.

Напомним, в стандартное оснащение JAC JS6 входят 4 подушки безопасности, кожаная отделка салона, задний парктроник и 12,3-дюймовый экран медиасистемы. В исполнении Luxury кроссовер получил боковые подушки безопасности, панорамную крышу, а также светодиодную оптику. Также автомобиль снабжен передними креслами с электрорегулировками и климат-контролем.