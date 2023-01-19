В России возникли проблемы с поставками запчастей у BMW, Mercedes-Benz, Nissan и Toyota

По состоянию на начало 2023 года в России сохраняется нехватка запасных частей для ремонта автомобилей европейских, американских и японских брендов, рассказали «Газете.Ru» опрошенные страховые компании.

«Сейчас ситуация с наличием запчастей постепенно улучшается, так как большинство СТО нашли альтернативные каналы поставок. Наиболее проблемными брендами на текущий момент остаются BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus, Porsche. Соответственно, и сроки по ремонту машин этих марок больше», – рассказал вице-президент по автострахованию СК «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

В СК «Макс» отметили, что проблема касается также автомобилей не старше трех лет от группы Volkswagen (всех моделей, кроме Polo), MINI, Bentley, Rolls-Royce, Citroen, Renault, DS, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Infiniti и других.

В свою очередь руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев сообщил, что гораздо лучше обстоят дела с наличием запчастей для корейских и китайских автомобилей, а также для машин российского производства.

Ранее стало известно, что немецкий производитель спорткаров Porsche отключил для клиентов из России свое мобильное приложение, позволяющее удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля. По словам дилеров, проблемы с приложениями обнаружились и у Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Как считают эксперты, отсутствие мобильных сервисов снизит удобство владения дорогими иномарками, но рассчитывать на их полномасштабную поддержку в нынешних условиях уже не приходится.

Начиная с марта 2022 года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

Как говорит председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, в результате санкций из 60 автомобильных брендов на российском рынке фактически осталось только 14. По самым оптимистичным прогнозам, количество брендов в 2023 году может увеличиться за счет прихода иранского автопроизводителя (Iran Khodro), начала продаж автомобилей бренда «Москвич» и 2 –3 китайских автопроизводителей. С учетом этого, количество представленных в России брендов вряд ли превысит 17 – 18.

Во сколько обходится содержание автомобилей различных марок – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Stellantis