Honda и Sony представили электроседан под собственным брендом Afeela

Компании Sony и Honda представили прототип седана нового совместного автобренда Afeela. Глава альянса Sony Honda Mobility Ясухидэ Мизуно рассказал о модельной линейке бренда, которая будет состоять из автомобилей разных сегментов.

Как пишет портал Autonews.ru, Afeela намерена расширить модельный ряд после выпуска серийной версии представленного седана. В планах компании запустить производство кроссовера, еще одного седана, а также минивэна. Технические характеристики новинок пока неизвестны. Генеральный директор компании добавил, что электрокары будут базироваться на платформе Honda e: Architecture, разработку которой закончат в 2025/2026 году.

Помимо этого, Ясухидэ Мизуно отметил, что минивэн, несмотря на отсутствие популярности на рынке, может стать снова востребованным благодаря технологиям автономного вождения. В Afeela подчеркнули, что займутся производством вэна по достижении третьего-четвертого уровня автономности.

Сборка автомобилей будет запущена в США. Американский рынок станет первой площадкой, где появятся новые электрокары. Затем Afeela планирует начать реализовывать автомобили на рынке в Японии, а к концу 2026 – началу 2027 года компания намерена экспортировать электромобили в Европу.

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Фото: carscoops.com