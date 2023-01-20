Рынок новых мотоциклов в 2022 году сократился на 16%

В минувшем году жители РФ приобрели 15,5 тыс. единиц новой мототехники. Это на 15,9% меньше, чем в 2021-м, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Если первые три месяца 2022 года количество купленных россиянами мотоциклов шло по нарастающей и демонстрировало положительную динамику, то далее рынок стал уходить «в минус». Причем самое большое падение пришлось на май, когда число приобретенной мототехники снизилось примерно на 40%. В летние месяцы (с июня по август) ситуация стала меняться к лучшему: сезонный спрос поправил положение на рынке. Однако с осени мы снова наблюдали падение в этом сегменте, выраженное двузначными числами. Так, в декабре 2022 года рынок новых мотоциклов в России упал на 34%.

Также эксперты агентства отмечают, что на российском рынке новой мототехники произошли серьезные изменения в разбивке по странам происхождения. Так, если год назад доля производителей из Китая в данном сегменте рынка составляла 31,9%, то сейчас она выросла до 48,5%. Увеличилась и доля рынка индийских мотоциклов – с 13,3% до 15,1%. А вот доля новых японских и немецких мотоциклов в России снизилась более чем в 2 раза: японских – с 14,3% до 7,1%, немецких – с 15,4% до 6,8%.

О том, какие марки купленной мототехники были самыми популярными в 2022 году, а также о том, где ее приобретали больше всего – вы можете узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ