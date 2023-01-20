Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Японский концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямые поставки запчастей в Россию. Как пишет газета «Известия», речь идет о деталях, которые не попали под санкции. Также российская дочка «Тойота Мотор» (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения, например электроники.

Это выяснилось в ходе судебных разбирательств компании с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором. Они судятся с «Тойота Мотор» из-за несоблюдения прав потребителей. Весной поставщик, как и другие автоконцерны, прекратил ввоз запасных частей и автомобилей в Россию, ссылаясь на проблемы с логистикой.

В сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Полный список дилеров Toyota и Lexus (а также других марок) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ