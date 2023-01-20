Какими автомобильными новинками удивит нас «ForAuto - 2023»?

Согласно оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», благодаря параллельному импорту российским покупателям в 2022 году стало доступно более 500 моделей автомобилей 85 брендов. С какими-то из них россияне познакомились впервые, другие - это наши старые знакомые, не поддавшиеся санкционным запретам.

Судя по заявлениям оставшихся компаний - несмотря на сохранившиеся запреты, в 2023 году российский авторынок ожидает немало новых ярких официальных дебютов. Мы только начали формировать наш «Календарь новинок» с указанием сроков их выхода в продажу, но уже очевидно, что скучать в этом году не придется. Ждем очных встреч с автомобилями новых для нас марок Tank, Jetour, BAIC, Khodro, а также расширения модельных рядов брендов OMODA, Hongqi, Skywell, Voyah. И, конечно, мы ждем новые премьеры отечественного производства (которые готовятся к сборке на освободившихся заводских площадях), пусть даже это будет всего лишь смена названий/лейблов на китайских машинах, в которых с поправкой на условия России доработана подвеска и добавлены «зимние опции» .

Жизнь не стоит на месте, и 15 февраля во время форума автобизнеса «ForAuto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка» его участников ждет интересный бонус. Они встретятся вживую с некоторыми из автомобильных новинок нового года. Какие это будут машины? Организаторы форума пока хранят интригу. Возможно, на выставку привезут BYD Han или Ford Mustang, Mitsubishi Montero или HiPhi X, Toyota Harrier или Leapmotor C11.

Важно то, что представители автобизнеса, приехавшие послушать экспертов, прояснить для себя новые тенденции на авторынке, в автопроме, в автокредитовании и автостраховании - увидят их первыми! Новинки можно будет разглядывать, трогать, садиться за руль, задавать вопросы по их техническому оснащению, а потом рассказывать тем, кто на форуме побывать не смог!

Место встречи для тех, кто любит и знает автомобили, определено: г. Москва, LOFT HALL #2, ул. Ленинская Слобода, 26с11.

Дата - 15 февраля. Форма участия - офлайн и онлайн. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

А ниже вы можете посмотреть видео с выставки электромобилей, организованной агентством «АВТОСТАТ» в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе - 2022», прошедшего в ноябре.