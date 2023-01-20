Кроссовер Volkswagen Tharu стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Volkswagen Tharu, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель могут доходить до 3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Кроссовер Volkswagen Tharu, который был представлен в Китае четыре года назад и в скором времени получит обновление, выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Автомобиль разработан на платформе MQB. Габаритная длина модели составляет 4453 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1632 мм, а размер колесной базы равен 2680 мм.

В Китае моторная гамма Volkswagen Tharu представлена бензиновыми двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Менее мощным мотором в паре с «роботом» с сухими сцеплениями оснащаются переднеприводные версии кроссовера, 186-сильный комплектуется роботизированной коробкой с мокрыми сцеплениями и положен для модификаций с полным приводом.