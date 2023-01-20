Компания Suzuki представила новый купе-кроссовер Fronx, построенный на платформе хэтчбека Baleno. В Индии новинка поступит в продажу будущей весной, а в дальнейшем модель также появится в Африке и Латинской Америке, пишет портал Motor.ru.

Базовый агрегат Suzuki Fronx – «атмосферник» 1.2 K-серии (90 л.с., 113 Нм), оснащенный системой старт-стоп. Пару ему составляют механическая коробка передач или 5-ступенчатый «робот». Также в гамме есть литровая турботройка Boosterjet (100 л.с., 146 Нм) с интегрированным стартер-генератором. Он отвечает за запуск двигателя при трогании со светофора, рекуперирует энергию на торможении и помогает при разгонах. Коробка – 5-ступенчатая «механика» либо 6-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Базовая версия Fronx Sigma идет с галогенными фарами прожекторного типа, тканевым салоном, климат-контролем и электроприводом стекол. Топовый вариант Alpha может похвастаться медиасистемой SmartPlay Pro+ с 9-дюймовым экраном и обновлениями «по воздуху», музыкой Arkamys, беспроводной зарядкой, проекционным дисплеем, портами USB-A и USB-C, светодиодными фарами и рулем с кожаной оплеткой. Через сервис Suzuki Connect можно удаленно отслеживать более 40 параметров автомобиля, причем есть отдельное приложение для смарт-часов.

Фото: Suzuki