Дилеры бренда «Москвич» заработают в 12 городах до конца января

Московский автомобильный завод «Москвич» продолжает расширять географию своего присутствия. Компания выбрала партнеров дилерской сети еще в 10 городах России: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе. В этих городах будет открыт 21 дилерский центр, сообщает пресс-служба АЗ «Москвич». В планах завода начать отгрузки машин в дилерские центры Санкт-Петербурга до конца этой недели, а в другие города – до конца января.

«До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России. На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться. В октябре был проведен тендер на выбор дилеров сети «Москвич», и сейчас мы постепенно подводим его итоги. В декабре мы начали отгрузки автомобилей Москвич в 11 московских дилерских центров», – рассказал генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Подробнее о перспективах автомобилей «Москвич» на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».



Фото: «Москвич»