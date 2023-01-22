EXEED в 2022 году показал почти 5-кратный рыночный рост

По итогам 2022 года в России было куплено 12127 автомобилей EXEED, что в 4,5 раза выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как отмечают в российском офисе EXEED, такой рост обусловлен, в первую очередь, расширением модельного ряда EXEED, который в прошлом году пополнился компактным кроссовером LX в переднеприводной и полноприводной версиях, топовой комплектацией среднеразмерного внедорожника TXL 2.0 Sport Edition, и лимитированной серией флагмана VX.

Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в прошлом году стал среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 5086 автомобилей (рост в 2,1 раза). Второй результат показал полноразмерный внедорожник VX – 3824 купленных машин (рост в 16,6 раза). Третье место занял компактный кроссовер LX, который поступил в продажу в марте прошлого года и до конца года нашел 3217 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году в России начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX, который займет место между моделями TXL и VX. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке может появиться седан EXEED, подробности о котором пока не раскрываются. В перспективе линейку EXEED дополнят также гибридные модели и электрокары.

Сколько уже автомобилей EXEED числится в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ