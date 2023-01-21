Названы российские бестселлеры Haval в 2022 году

По итогам 2022 года в России было куплено 34128 автомобилей Haval, что на 7,1% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Haval на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Jolion с показателем 17447 автомобилей (+94,8%). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 7444 покупателя (-39,8%). Третий результат показал купе-кроссовер Haval F7x – 5305 купленных машины (-47,8%). Рамный внедорожник Haval H9 нашел 2174 владельца – на 31,7% меньше, чем годом ранее. Среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, который вышел на российский рынок в июне 2022-го, до конца года разошелся в количестве 1736 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval представила в России новую спецверсию автомобиля Dargo X с расширенным набором внедорожных характеристик. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ