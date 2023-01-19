Электрокроссовер Mitsubishi Airtrek появился на российском рынке

На российском авторынке появился компактный электрический кроссовер Mitsubishi Airtrek, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку доходят до 4 млн 250 тыс. рублей, пишет «Российская газета». В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 135 кВт (185 л.с.), который питает батарея емкостью 60 или 80 кВт-ч. Запас хода на одном заряде достигает 400 или 600 км.

Компактный кроссовер Mitsubishi Airtrek разработан совместно с индустриальным партнером Mitsubishi Motors в Китае – компанией GAC Motor из Гуанчжоу. В основе модели лежит выпускаемый с 2020 года электромобиль GAC Aion V, от которого новинка отличается оригинальным оформлением передней и задней частей кузова. Длина, ширина и высота Mitsubishi Airtrek составляют 4630, 1920 и 1728 мм соответственно, колесная база равна 2830 мм.