Chery в 4 квартале стал лидером по объему корпоративных продаж среди китайских брендов | АВТОСТАТ

Chery в 4 квартале стал лидером по объему корпоративных продаж среди китайских брендов

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Chery в 4 квартале стал лидером по объему корпоративных продаж среди китайских брендов

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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По итогам 4 квартала 2022 года юридические лица наибольшие предпочтения среди всех китайских марок, представленных в России, отдавали автомобилям Chery. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве.

Как сообщают эксперты агентства со ссылкой на данные АО «ППК»*, с октября по декабрь юрлица в нашей стране приобрели 4399 новых автомобилей Chery, что обеспечило бренду лидерство среди всех компаний из КНР. При этом на долю Chery пришлось почти 30% всего объема корпоративных продаж в «китайском» сегменте. Второе место здесь заняла Geely с долей 26%, третье – Haval (23%). Отметку в 10% преодолел и бренд EXEED (11%).

Chery в 4 квартале стал лидером по объему корпоративных продаж среди китайских брендов

Особо стоит отметить, что основу популярности автомобилей Chery среди корпоративных клиентов составили кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 PRO, которые в 4 квартале разошлись тиражом в 1887 и 1799 единиц соответственно.

Более развернуто ключевые цифры по рынку будут приведены на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», участники которого получат презентации спикеров. Подробнее об этом и условиях регистрации на форум можно узнать здесь: forauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery

Источник: АВТОСТАТ

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