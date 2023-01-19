Chery в 4 квартале стал лидером по объему корпоративных продаж среди китайских брендов

По итогам 4 квартала 2022 года юридические лица наибольшие предпочтения среди всех китайских марок, представленных в России, отдавали автомобилям Chery. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве.

Как сообщают эксперты агентства со ссылкой на данные АО «ППК»*, с октября по декабрь юрлица в нашей стране приобрели 4399 новых автомобилей Chery, что обеспечило бренду лидерство среди всех компаний из КНР. При этом на долю Chery пришлось почти 30% всего объема корпоративных продаж в «китайском» сегменте. Второе место здесь заняла Geely с долей 26%, третье – Haval (23%). Отметку в 10% преодолел и бренд EXEED (11%).