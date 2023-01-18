55% российского рынка в 2022 году пришлось на кроссоверы и внедорожники

По итогам 2022 года в России было куплено 347,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составило 55,4% от общего объема рынка легковых машин. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АО «ППК»*) в ходе подготовки к форуму автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка».

Напомним, что еще в 2007 году на долю кроссоверов и внедорожников в нашей стране приходилось 16,7%, т.е. каждый шестой купленный автомобиль. Она постоянно росла и в 2014 году достигла уже 40%. Несмотря на то, что в 2015-м доля SUV снизилась до 37%, затем снова последовал непрерывный рост, итогом которого стало преодоление в 2021 году 50%-ной отметки. Таким образом, результат минувшего года оказался рекордным.

О том, какие модели в 2022 году стали самыми популярными в сегменте SUV (и не только), вы можете узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ