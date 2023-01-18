«КЛЮЧАВТО» приглашает на российскую премьеру Mazda Atenza

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» анонсировал масштабную премьеру на отечественном авторынке – автомобиль Mazda Atenza. Новинку представят в формате онлайн-презентации 26 января в 19.30 (по московскому времени). Просмотр будет доступен пользователям после прохождения регистрации на сайте мероприятия https://keyauto.su/Ly55.

Mazda Atenza ранее официально не завозили в Россию, однако автомобиль уже успел стать популярным на зарубежных рынках. «КЛЮЧАВТО» поставляет модель Mazda Atenza из-за рубежа, и на данный момент в стоке автохолдинга в наличии более 400 автомобилей данной модели. Автохолдинг активно расширяет ассортимент и другими новинками, которые поставляются в рамках параллельного импорта.

Гостям презентации подробно расскажут о технических и эксплуатационных свойствах автомобиля, о его преимуществах, особенностях комплектаций, продемонстрируют стильный дизайн салона и экстерьера.

Автомобиль Mazda Atenza, реализуемый «КЛЮЧАВТО», на данный момент доступен в комплектациях 2.0L Luxury и 2.5L Blue Sky Honorable. В первом варианте Mazda Atenza оснащена двигателем объемом 1,9 л и мощностью 158 л.с. Комплектация 2.5L Blue Sky Honorable – это автомобиль с двигателем объемом 2,4 л мощностью в 192 л.с. «КЛЮЧАВТО» реализует модель в третьем рестайлинге, оригинальная дизайнерская деталь – агрессивный бампер и продолжающие его «хромированные стрелки». Длина кузова автомобиля равна 4870 мм, колесной базы – 2830 мм.

Фото: «КЛЮЧАВТО»