«ForAuto – 2023»: назовем автомобили с лучшей остаточной стоимостью

В последние месяцы более 70% российского авторынка принадлежит отечественным и китайским брендам. Учитывая это, эксперты агентства «АВТОСТАТ» совсем недавно сообщали о моделях российских и китайских автопроизводителей, которые имеют лучшую остаточную стоимость (Residual value).

Напомним, что по итогам 3 квартала 2022 года лидером по этому показателю среди отечественных моделей стал 3-дверный внедорожник LADA Niva Legend, а среди «китайцев» – кроссовер Chery Tiggo 4 (подробнее об этом можно прочесть тут и тут). А уже совсем скоро мы назовем автомобили с лучшей остаточной стоимостью по итогам всего прошедшего года!

Победители 9-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value – 2023)» будут объявлены в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве.

Помимо самой Премии, в программе форума будет несколько блоков по актуальным и ключевым темам: рынку, производству, импорту, автомобилям с пробегом, коммерческому транспорту, кредитованию, страхованию, лизингу. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на форум автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» можно здесь: forauto.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ