Обновленный Hyundai Palisade добрался до России

На российском рынке появился рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade, который официально в нашей стране так и не был представлен. Цены на модель доходят до 6,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Напомним, обновленный Hyundai Palisade был представлен в апреле прошлого года. Снаружи рестайлинговый автомобиль отличается от первоначального варианта 2019 года дизайном передней части. Вместо большой многоугольной радиаторной решетки Palisade получил еще более массивный щит с крупной «чешуей». Немного изменилось и оформление двухъярусной светотехники.

Интерьер рестайлингового Hyundai Palisade отличают новый руль, по-иному оформленная цифровая панель приборов, другие материалы отделки, увеличенный экран медиасистемы. Кроме того, дефлекторы вентиляции теперь вытянулись узкой полосой.

Среди новых опций – салонное зеркало с экраном камеры заднего вида, вентиляция сидений второго ряда и обогрев сидений третьего ряда. Как и раньше, обновленный Hyundai Palisade предлагается с семиместным или восьмиместным салоном.