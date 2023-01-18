Европейский авторынок в 2022 году показал худший результат с 1993 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2022 года снизились на 4,1% и составили 11 млн 286 тыс. 939 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат с 1993 года, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине и политикой властей Китая в отношении коронавирусных ограничений.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2022 год, среди автопроизводителей наибольшее количество машин в Европейском Союзе продал Volkswagen – 1 млн 197 тыс. 455 машин (-6,9%). На второе место вышла Toyota с показателем 766 769 автомобилей (+7,6%). Третью строчку занял BMW, реализовавший 646 538 машин (-5,4%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (634 697 шт., -1,5%) и Peugeot (619 173 шт., -14,5%).

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