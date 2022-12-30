В России появился кроссовер Audi Q6 китайского производства

Один из российских дилеров привез в Россию партию новых полноразмерных кроссоверов Audi Q6. Стоимость новинки, которая ранее не была официально представлена в нашей стране, составляет 10 млн 150 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Таким образом, россиянам стал доступен самый крупный SUV в линейке Audi, так как китайский вариант Q6 превосходит по габаритам все остальные кроссоверы марки с четырьмя кольцами для европейского рынка. Длина китайской версии Audi Q6 превышает 5000 мм, а колесная база почти достигает 3000 мм, у модели семиместный салон. Производство Audi Q6 ведется в Китае на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

В Россию завезли полноприводные машины с 2-литровым бензиновым наддувным мотором мощностью 265 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Кроссовер укомплектован адаптивной светодидной оптикой, 20-дюймовыми колесами, кожаным салоном, передними креслами с электрорегулировками, а также новой медиасистемой, нижнюю часть которой занимает сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем.

Во сколько обходится содержание автомобилей Audi (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Audi