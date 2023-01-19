Мировой авторынок в 2022 году снизился на 1%

Мировой авторынок в 2022 году снизился на 0,6% до 80 млн 976 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом году остается Китай с показателем 26 млн 614 тыс. машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительный результат достигнут во многом благодаря запуску новых мер по поддержке авторынка, которые, помимо электромобилей, были распространены на машины с двигателями внутреннего сгорания. Среди отрицательных факторов стоит отметить сохраняющийся дефицит полупроводников в мировом автопроме, а также жесткую политику властей Китая в отношении коронавирусных ограничений на протяжении минувшего года. В Америке было реализовано 13 млн 736 тыс. автомобилей (-7,8%), что стало худшим результатом с 2011 года.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в 2022 году составили 11 млн 622 тыс. машин (-6,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 26,8% до 2 млн 946 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине оказывают негативное влияние на потребительскую активность и цепочки поставок новых машин в этом регионе, особенно в России, где из-за внешних санкций некоторые зарубежные автопроизводители прекращают свою деятельность.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 2 млн 340 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2021 года (+0,2%). Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (4 млн 166 тыс. шт., -5,2%), Корею (1 млн 165 тыс. шт., -2,3%) и Канаду (1 млн 529 тыс. шт., -8,1%).

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