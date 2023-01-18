Ульяновский автозавод возобновляет выпуск автомобилей

Ульяновский автозавод сегодня возобновляет производство автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», напомнив, что поэтапный запуск производственной цепочки начался 9 января – за время новогодних каникул на предприятии проведены плановые ремонтные работы оборудования и ежегодная инвентаризация.

По итогам 2022 года в России было куплено 9446 внедорожников УАЗ, что на 43% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ «Патриот» с показателем 6845 реализованных машин (-48%).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ