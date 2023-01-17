Toyota планирует произвести в 2023 году до 10,6 млн автомобилей

Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. планирует произвести в 2023 году до 10,6 млн автомобилей. Таким образом, этот показатель уверенно превзойдет рекордное значение за 2019 год, которые было на уровне 9,1 млн машин, пишет агентство «Финмаркет».

Как отмечается, оптимистичный прогноз связан с улучшением ситуации в цепях поставок комплектующих. В 2022 году бренды концерна – Toyota и Lexus – произвели в совокупности 8,3 млн автомобилей с начала года до конца ноября. При этом Toyota может недовыполнить план на 10% в случае, если дефицит полупроводников не будет сокращаться в 2023 году, сказал директор Toyota по закупкам Кадзунари Кумакура.

В сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

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Фото: Toyota