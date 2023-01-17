Китайские автомобили вторую неделю подряд являются самыми популярными в России

Уже две недели подряд на российском рынке лидируют автомобили китайских марок, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за период с 9 по 15 января 2023 года жители РФ приобрели 3619 новых легковых машин китайских брендов, что составляет 37,7% от общего объема. Второе место заняли отечественные автомобили (3208 шт.) с долей 33,4%. Напомним, что неделей ранее (2 – 8 января) их показатели были равны 40% и 35% соответственно.

Впрочем, лидером среди марок остается отечественная LADA (3053 шт.), доля которой за вторую неделю года составила 31,8%. За ней следуют сразу три китайских производителя – Chery (1469 шт.; доля – 15,3%), Haval (839 шт.; 8,7%) и Geely (660 шт.; 6,9%). Замыкает первую пятерку корейская Kia (628 шт.; 6,5%). При этом в ТОП-10, наряду с Hyundai, Toyota и Renault, попали еще два бренда из Поднебесной – EXEED и OMODA.

Десятку моделей-лидеров российского рынка по итогам второй недели образуют отечественные и китайские автомобили. Первенствует здесь снова LADA Granta, а лучшей иномаркой опять стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. Кроме них, сюда также попали LADA Niva Travel, LADA Niva Legend, Geely Coolray, Chery Tiggo 4, OMODA C5, Geely Atlas Pro, Haval F7 и Haval Jolion.

Что будет дальше с российским авторынком? Какую долю на нем займут «китайцы»? Об этом и не только расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ