АВТОВАЗ повысил цены на техобслуживание автомобилей LADA

АВТОВАЗ с середины января 2023 года повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA. В среднем по всему модульному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Так, «нулевое» ТО для LADA Granta стоит 2,3 тыс. рублей в версии с 90-сильным двигателем 1.6, а шестое для того же автомобиля обойдется в 32 тыс. рублей. При этом первый осмотр будет дороже для 87-сильного варианта – он стоит 10,6 тыс. рублей. Прибавка по всей линейке составила от 100 до 4000 рублей.

ТО LADA Vesta стало дороже на 300 – 900 рублей и теперь стоит от 11,4 тыс. до 16,7 тыс. рублей за первое ТО, а шестое оценивается от 36,4 тыс. до 40,7 тыс. рублей в зависимости от двигателя. За осмотр LADA XRAY, с которым АВТОВАЗ попрощался в прошлом году, придется выложить от 12,1 тыс. до 38,2 тыс. рублей – на 200 – 4800 рублей больше, чем прежде.

Обслуживание LADA Largus подорожало на 300 – 4700 рублей. Его цена стартует с 10,8 тыс. рублей за первое ТО для варианта с 8-клапанным двигателем и достигает 48,8 тыс. рублей за шестое посещение. Обслуживание обеих «Нив» прибавило по 200 – 800 рублей. ТО Niva Travel оценено от 6,6 тыс. до 19,5 тыс. рублей, а Niva Legend – от 6,2 тыс. до 12,8 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России открылось 5 новых дилерских центров LADA, и число шоу-румов достигло 308. Помимо развития собственной дилерской сети LADA, АВТОВАЗ централизованно обеспечивает послепродажное обслуживание автомобилей Renault на территории РФ. На данный момент дилерская сеть Renault включает 151 автосалон. Также АВТОВАЗ проводит подготовительную работу по организации централизованного послепродажного обслуживания автомобилей Nissan.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ