Автовладельцам готовят новые штрафы за неисправности транспортных средств

Безопасность автомобильного транспорта в очередной раз стала предметом обсуждения в Правительстве РФ. Обсуждался перечень неисправностей, при которых водителю запрещается эксплуатировать автомобиль, и те, за которые его будут штрафовать. Спорные моменты, которые лягут в основу Постановления правительства, были обсуждены в пятницу на рабочей группе «Безопасность дорожного движения», на днях обсуждение продолжит рабочая группа «Автомобильный транспорт». А далее - начнется небыстрая процедура принятия. Некоторые эксперты считают, что раньше осени 2023 года документ не успеет выйти в люди, но пока нужно знать, к чему готовиться.

Представители «Коммерсанта» назвали несколько важных моментов, которые обсуждались рабочей группой и которые, вероятнее всего, войдут в перечень, облагаемый штрафами. Так, например, в автомобилях будет запрещено использовать ксеноновые и светодиодные лампы, если они не предусмотрены «эксплуатационной документацией» данной модели. В перечень, скорее всего, войдет и неработающий автоматический корректор фар (заложенный в конструкцию заводом-изготовителем), а также неработающий фонарь заднего хода, негорящие стоп-сигналы.

Из других нарушений - неработающая ABS (если она установлена заводом), поломка регулятора тормозных сил, а также перегибы, трещины, надрывы-надрезы тормозных шлангов и трубопроводов. Штрафами будут наказывать автовладельцев и за несезонность шин. В техрегламенте Таможенного союза нормы переходов с «зимы» на «лето» в отношении шин давно закреплены, но с учетом региональных погодных условий эти нормы могут быть раздвинуты во времени - и эти моменты тоже должны быть как-то скорректированы в Административном кодексе.

Отдельным законом планируют прописать запрет на эксплуатацию транспортного средства с обнаруженными неисправностями (их принятого перечня). Предварительно предлагается давать владельцу на устранение 72 часа. После чего он обязан предъявить представителям ГИБДД, взявшим нарушение на контроль, документ о пройденном внеочередном ТО. Если сроки нарушены - ГИБДД будет вправе изъять у владельца свидетельство на ТС и запретить автомобиль для использования. В проекте Постановления уже довольно длинный перечень, в котором есть и чрезмерная тонировка, и сильный износ шин, и повреждение ремней безопасности или их отсутствие, неработающий тахограф и многое другое.

Ждем итоговую версию документа.

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Фото: АВТОСТАТ